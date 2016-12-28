暌違14年 國寶楊麗花宣布復出製作歌仔戲

72歲國寶楊麗花宣布復出製作電視歌仔戲《忠孝節義》。（盧禕祺攝）

楊麗花宣布復出製作電視歌仔戲，身上戲服披風太重需要6人幫提。（盧禕祺攝）

楊麗花宣布復出製作電視歌仔戲，身上戲服披風太重需要6人幫提。（盧禕祺攝）

楊麗花宣布復出製作電視歌仔戲，身上戲服披風太重需要6人幫提。（盧禕祺攝）

楊麗花宣布復出製作電視歌仔戲，陳亞蘭接下傳承重擔，好友邱瓈寬相挺、乾妹方芳主持記者會。（盧禕祺攝）

72歲國寶楊麗花宣布復出製作電視歌仔戲《忠孝節義》。（盧禕祺攝）

72歲國寶楊麗花宣布復出製作電視歌仔戲《忠孝節義》。（盧禕祺攝）

72歲國寶楊麗花宣布復出製作電視歌仔戲《忠孝節義》。（盧禕祺攝）

繼2003年的《君臣情深》後，72歲的國寶、歌仔戲天王楊麗花在暌違近14年後，28日宣布明年將在老東家台視製作歌仔戲《忠孝節義》系列，即日起並展開「我是楊麗花」的新秀海選。楊麗花身穿2012年小巨蛋演出謝幕時一襲重達約60公斤重、張叔平設計的特製戲服亮相，她從早上8點開始進行妝髮、著衣，足足花了5個半小時才完成。記者會主持人、她的結拜妹妹方芳說：「她如果可以做到100分，絕不會99分見人！」

楊麗花感性表示：「為了記者會籌備1個多月，戲迷常希望我演，但我老了，覺得心酸，歲月不饒人啊！」口氣一度哽咽，她說：「但我楊麗花有今天都是因為歌仔戲，所以決定活到老演到老，只要有一口氣在，就要為歌仔戲做事，會把一生貢獻給歌仔戲，因為這是我的責任。」她坦言很怕歌仔戲沒了會失傳，很可惜。

楊麗花坦承，對於電視歌仔戲，她想了很久，一直到兩年前終於下定決心，她感性說：「我真的怕我再不做就太慢了，歌仔戲是我的責任，因為有歌仔戲才有楊麗花，提到楊麗花就等於歌仔戲，我能不貢獻嗎？我不該貢獻嗎？這些聲音，一直撞擊著我。我到這年紀，這些我都帶不回去，所以，我更要盡我的力量貢獻，把正統歌仔戲傳承下去。」

楊麗花因為一早4點多就起床，8點開始化妝，加上身上戲服實在太重，媒體聯訪時，她才回答一個問題就體力不支先離席。但她說，這次復出有這麼多人支持，家人當然也支持。她的結拜姐妹方芳特別從美國回來擔任記者會主持人，前一晚就住在楊麗花家，媒體問她有見到楊的老公嗎？方芳開玩笑說：「我都飛去她家了，還要老公幹嘛！」她接著強調，以楊麗花對歌仔戲貢獻與藝術成就，絕對是空前，且會青史留名，她認為外界不該著墨在這些事情上。

這些年，楊麗花始終淡出，直到2012年在小巨蛋演出《薛丁山與樊梨花》，才讓戲迷再見她的風采。這次為重出江湖，楊麗花成立「麗生百合」，並製作電視歌仔戲《忠孝節義》，選擇以「忠孝節義」為主題，就在於歌仔戲的題材多為忠孝節義的故事。她說，現在社會亂象太多，希望能找回道德價值、留下飲水思源的文化。

這次記者會還有「擔當」與「傳承」主題，方芳說，因為楊麗花就等於歌仔戲，這任務她責無旁貸接下了，這是楊麗花的「擔當」，而這接下來的「傳承」任務，就由她的嫡傳弟子陳亞蘭接下。陳亞蘭接下傳承大棒，坦言壓力很大。她也宣布，即日起會舉辦「我是楊麗花」的選秀活動，透過全台灣的選秀，找出楊麗花更多的接棒人選，為歌仔戲注入新血。楊麗花與陳亞蘭的好友邱瓈寛本來在醫院做檢查，特別從醫院直奔記者會場，她還第一個舉手，開玩笑說要報名當歌仔戲新秀。

(中時)