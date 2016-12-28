陳柏良足球教室 要小朋友擁抱夢想
台灣「足球一哥」陳柏良變身「陳老師」，「陳柏良足球教室」28日首站來到今年學童盃12歲組冠軍隊新北淡水新市國小。陳柏良除了傳授踢球技巧，還用自己成長的故事激勵小朋友「擁抱夢想」，還請現場家長跟自己媽媽當年一樣，支持孩子的踢球夢。
「其實我國三升高一時才158公分，『轉大人』比較慢，是全隊最矮最瘦小的，踢不贏別人很不開心，曾經不想要踢足球了，」陳柏良說：「可是媽媽信任教練，希望我上高中繼續踢，怕我長不高還每天泡高蛋白給我喝，半年後不知不覺的，我就可以跟其他隊友同樣高度講話了。」
結果那個長不高、不開心的小男孩，在高二那年幫助母校中正高工拿下暌違10年的全國青年盃冠軍，17歲就入選中華隊，創下中華男足最年輕隊長紀錄，還成為台灣第一位旅外職足好手，目前效力於中國大陸的杭州綠城隊。
「台灣足球環境是不好，但有很多好球員都是從不好的環境中出來的，」陳伯良跟現場的家長說：「希望大家能跟我媽媽一樣，一直支持小朋友喜歡足球、一路走下去，也許有一天他們變成下一個陳柏良，或者更好的球員，我們一起努力讓環境改變！」
足球教室是陳柏良嘗試回饋家鄉的第一步，明後天還要陸續造訪台南北門高中與母校高雄中正高工。陳伯良說，雖然目前礙於對岸足球聯賽政策，台灣球員到大陸踢球的機會受到影響，未來他仍想促成杭州綠城訪台，替足球營加分，「要讓爸媽們看到在台灣踢足球有未來，這點很重要！」陳柏良說。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。