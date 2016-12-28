陳柏良足球教室 要小朋友擁抱夢想

陳柏良向小球員示範正確的帶球動作。（李弘斌攝）

陳柏良（右）接受新市國小小球員提問，笑料十足。（李弘斌攝）

台灣「足球一哥」陳柏良變身「陳老師」，「陳柏良足球教室」28日首站來到今年學童盃12歲組冠軍隊新北淡水新市國小。陳柏良除了傳授踢球技巧，還用自己成長的故事激勵小朋友「擁抱夢想」，還請現場家長跟自己媽媽當年一樣，支持孩子的踢球夢。

「其實我國三升高一時才158公分，『轉大人』比較慢，是全隊最矮最瘦小的，踢不贏別人很不開心，曾經不想要踢足球了，」陳柏良說：「可是媽媽信任教練，希望我上高中繼續踢，怕我長不高還每天泡高蛋白給我喝，半年後不知不覺的，我就可以跟其他隊友同樣高度講話了。」

結果那個長不高、不開心的小男孩，在高二那年幫助母校中正高工拿下暌違10年的全國青年盃冠軍，17歲就入選中華隊，創下中華男足最年輕隊長紀錄，還成為台灣第一位旅外職足好手，目前效力於中國大陸的杭州綠城隊。

「台灣足球環境是不好，但有很多好球員都是從不好的環境中出來的，」陳伯良跟現場的家長說：「希望大家能跟我媽媽一樣，一直支持小朋友喜歡足球、一路走下去，也許有一天他們變成下一個陳柏良，或者更好的球員，我們一起努力讓環境改變！」

足球教室是陳柏良嘗試回饋家鄉的第一步，明後天還要陸續造訪台南北門高中與母校高雄中正高工。陳伯良說，雖然目前礙於對岸足球聯賽政策，台灣球員到大陸踢球的機會受到影響，未來他仍想促成杭州綠城訪台，替足球營加分，「要讓爸媽們看到在台灣踢足球有未來，這點很重要！」陳柏良說。

(中時電子報)