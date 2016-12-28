南京公布原新戶籍新政 明年2月上路

南京市近日公布「進一步推進戶籍制度改革的實施意見」，並將於明年2月1日上路。新政不僅將優化人才落戶條件，並將外來人口落戶改為積分制，達到規定分值才能申請落戶。這也意味過去實行多年的購房落戶政策即將走入歷史。

(工商)