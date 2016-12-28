金雞報喜活動 31日高雄港口慈濟宮廣場登場

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高雄市苓雅區公所為鼓勵宗教團體捐資及興辦公益慈善事業，特與「高雄港口慈濟宮」12月31日上午8時30分至下午16時假，共同辦理「金雞報喜 樂活人生印足跡暨節能減碳宣導活動」，活動當天除發放物資予弱勢民眾，並進行登革熱及節能減碳宣導，現場提供捐血服務（贈送禮券）、男女義剪、推拿整復、括沙拔罐、量血壓、測血糖、命理諮詢（八字、卜卦、姓名學）、中醫諮詢、婦女健康篩檢（攜帶健保卡及身份證可進行大腸癌、子宮頸抺片、乳房攝影檢查）等服務。

因逢歲末年初，活動邀請書法老師現場揮毫，書寫春聯免費贈送民眾，並搭設精美舞台，邀請薩克斯風演奏、車鼓陣表演、法王城大天宮國樂演奏、布袋戲木偶劇變臉秀及現場卡拉OK歡唱（自由報名），現場同時備有1,000份臘八粥與民眾結緣，活動項目多元豐富，歡迎大家前往參加，共襄盛舉。

(中時)