中科擴建案環差 環評大會通過

我要評比

環保署今天通過中部科學工業園區台中園區擴建（原大肚山彈藥分庫）環差，但開發單位應定期檢查及不定期抽驗廠商化學品使用情形，另空、水、廢等污染排放情形也應對外公開。

行政院環境保護署今天召開第306次環評大會，會中審核通過「中部科學工業園區台中園區擴建用地（原大肚山彈藥分庫）開發計畫環境影響差異分析報告暨審查結論變更（化學品項目數量變更）」環境差異分析，且開發單位應定期檢查及不定期抽驗廠商化學品使用查核及空、水、廢等污染排放情形，並作成紀錄留存，空、水、廢等污染排放情形應對外公開。

中科台中園區擴建用地，主用途為台積電18吋晶圓廠，目前僅台積電進駐，因此此案修正主要是因台積電有所需求，捷安特單車預計最晚2年後也會進駐此地。

台積電在中科台中園區擴建用地的開發，是要發展10奈米至7奈米製程。台積電資深處長莊子壽表示，為了保護客戶資訊，因此不能透露量產時程。

莊子壽指出，台積電3年前就已經開始準備資料，現在確定環差通過，等於吃了一顆定心丸，台積電可以來拚量產，希望2017年可以跟大家報告好消息。1051228

(中央社)