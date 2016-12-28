刑事局破電信詐騙機房 赫見地方民代子涉案
以28歲李姓男子為首的電信詐騙集團，長期在苗栗、彰化地區流竄，承租多處豪宅架設詐騙機房專詐大陸民眾，刑事局偵查第7大隊昨日動員近百名警力、兵分4路同步進行搜索拘提行動，將李姓主嫌等22人逮捕到案，並赫然發現其中一名20歲林姓男子，是苗栗某鎮民代表的兒子，也加入詐騙集團，充當第一線話務人員。
苗栗縣警局竹南分局半年前佈線發現，轄內某社區的住戶出入人員複雜，大多是年輕人，且出入皆以名車代步，顯有異常，遂與刑事局共組專案小組，報請苗栗地檢署檢察官韓茂山指揮偵辦。
警方查出，李姓主嫌在臉書及群組以「諾亞科技」的名義與成員聯繫，旗下有3個詐騙機房，以假檢警的方式詐騙大陸民眾。該集團詐騙工具新穎，只要利用App下載虛擬手機程式，就能以筆電或平板連上耳機，直接打給被害人。
警方發現，該集團為躲避警方查緝，每1、2個月就會更換機房據點，並刻意選擇周遭空曠、易於逃脫的別墅豪宅，不時還會預作演習，練習警方上門時要如何湮滅證據。
警方蒐證期間發現，其中一個詐騙機房已提早關閉，但多名成員卻轉赴到西班牙，懷疑該機房是轉運站，專門在國內將人員訓練好後再輸出海外。
警方共查獲筆電、監視器主機、路由器、分享器4臺、大陸製電話交換機、金融卡、信用卡、銀聯卡、存摺、筆記本等大批贓證物，將再逐一清查大陸被害人數及金額。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。
(中時)
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