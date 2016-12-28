戶政少家法院駐點 即時服務免奔波
高雄市政府民政局與臺灣高雄少年及家事法院跨機關合作，在法院設立「戶政服務站」駐點服務，讓民眾在法院可辦理戶籍登記，或申請訴訟上所需之戶籍謄本，提供即時、便捷之服務。
高雄市一直以來對於弱勢族群的保護工作不遺餘力，尤其是對受暴被害人、婦女、兒童的權益更加重視。民政局長期在高雄少家法院家事聯合服務中心設置「戶政服務站」，由本市大社區、楠梓區、橋頭區、梓官區、左營區、三民區第一、三民區第二、鳳山區第一及鳳山區第二等9個戶政事務所於每週（週二、四）2天，下午2時至5時止駐點服務，方便民眾在高雄少年及家事法院辦理判決離婚、收養、監護、死亡宣告、姓氏變更及保護家庭暴力資料註記等相關戶籍登記。
大社區戶政事務所主任司明台表示，戶所同仁於法院駐點期間受理居住六龜的吳小姐，到少家法院辦理拋棄繼承，因不知道還要申請祖父母及曾祖父母的除戶戶籍謄本，以為還要再多跑一趟，當得知戶政有在少家法院駐點，提供民眾更貼心、便利的戶政服務，節省了不少來回的寶貴時間，不由的說了聲「讚」。
(中時)
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