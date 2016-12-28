大陸發布農藥殘留新國家標準

新華社報導，中國農業部28日發布消息，「食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量」2016版，日前正式頒布實施。這項農藥殘留的新國家標準，在標準數量和覆蓋率上都有較大突破，大致涵蓋中國已批准使用的常用農藥和居民日常消費的主要農產品。

大陸農藥殘留新國家標準，規定433種農藥在13大類農產品中4140個殘留限量，較2014版增加490項。與舊版相比，新版農藥殘留限量標準對禁用、限用農藥的檢定更嚴格，系統制定了苯線磷等24種禁用、限用農藥的184項農藥最大殘留限量，為違規使用禁限農藥監管提供了判定依據。

(工商)