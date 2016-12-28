建商拚口碑，辦藝文、美食增加好感度

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建商拉攏住戶下足功夫，在社區舉辦熱力十足的音樂會，趕走低溫。（盧金足攝）

「精銳唐寧1號」舉行歲末音樂會，邀請米可吉他六重奏演出，表演曲風豐富多元，贏得滿堂彩。（盧金足攝）

建商在社區開辦「幸福學堂」，比坊間才藝班還熱門，住戶的作品也令人驚艷。（盧金足攝）

不畏房市冷清，建築業服務還加碼！精銳、陸府、雙橡園等建商下足功夫，社區總體營造別出心裁，舉辦音樂會、魔術秀、品茗，甚至推出熱呼呼麻油雞料理，此外，大毅建設開設幸福館，才藝班一開課就秒殺，而在台中和新竹興建90多個社區，住戶上萬戶的豐邑機構，舉辦「幸福學堂」，2年來已有上萬人次上課，比坊間才藝班還熱門。

建商拚地段、產品規劃之外，更要拚售後服務，以軟實力拉攏住戶的心，歲未年終很多社區活動熱鬧展開，精銳建設特別為建案「精銳藝博匯」、「精銳唐寧1號」舉行歲末音樂會。

美宅品牌推手，精銳建設總經理王碧竣表示，今年4個建案陸續完工交屋，分別為「旅建築」、「音悅廳」、「藝博匯」及「唐寧一號」，此外推出的3個預售案開紅盤，位於嶺東商圈的「精銳藝博匯」舉辦入厝活動與住戶同歡，而位於5期南側「精銳唐寧1號」則邀請米可吉他六重奏演出，米可吉他更大方的送出一把吉他，現場教學讓住戶進入音樂的世界。

陸府建設位於單元2綠市政特區的「植深館」甫落成啟用，舉辦的茶席活動，帶領住戶們穿越時空，體驗古代文人墨客的茶席宴會，沉醉在茶香與樂音中。

雙橡園開發具體實踐「優生活」理念，明年初即將落成的「雙橡園V1特區」及熱銷的「雙橡園1617」將規畫全天候供餐服務，讓深夜歸家的住戶能即時享用一碗熱騰騰的牛肉麵，洗滌身心的疲憊。

「購屋不再只是買一個水泥房子，而是藝術與美的溫暖生活型態！」豐邑機構開設「幸福學堂」人才臥虎藏龍，他們不吝將才能傳授給社區住戶，甚至獲聘到其他社區上課。

大毅建設總經理林隆深大手筆蓋3座「大毅幸福館」，免費提供住戶和民眾參加才藝教室，8年辦4000多場，最高平均1天有5場活動，累計12萬人次參與，比民間才藝教室還龐大。

(中時)