通緝犯遇警車 緊張自撞路樹被逮
桃園市龍潭區28日40歲蔡姓男子騎乘機車時，見到巡邏警車經過，慌張自撞路樹倒地，警方發現趕緊協助送醫，但警員詢問蔡男年籍資料時，蔡神色緊張，且謊報資料，警方利用人臉系統查詢，才發現蔡男竟是通緝犯，送醫後也將其送辦。
中興派出所副所長曹培翔及警員顏利玲28日中午巡邏時，發現有男子騎著機車，意外撞擊路樹後倒地，原本警方以為男子只是不慎，趕緊下車察看，並通報119救護。
但警方等待救護車趕抵時，向男子詢問年籍資料，蔡男卻謊稱他人年籍資料，且神色相當緊張。曹培翔直覺不對，利用人臉辨識系統查詢，發現蔡男是日前因毒品遭通緝在案的逃犯，另當場查獲蔡男持有毒品注射針筒，送醫治療後，也將其逮捕移送法辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。