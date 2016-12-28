通緝犯遇警車 緊張自撞路樹被逮

40歲蔡姓男子因有通緝在身，見到警車巡邏竟緊張自撞路樹被逮。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區28日40歲蔡姓男子騎乘機車時，見到巡邏警車經過，慌張自撞路樹倒地，警方發現趕緊協助送醫，但警員詢問蔡男年籍資料時，蔡神色緊張，且謊報資料，警方利用人臉系統查詢，才發現蔡男竟是通緝犯，送醫後也將其送辦。

中興派出所副所長曹培翔及警員顏利玲28日中午巡邏時，發現有男子騎著機車，意外撞擊路樹後倒地，原本警方以為男子只是不慎，趕緊下車察看，並通報119救護。

但警方等待救護車趕抵時，向男子詢問年籍資料，蔡男卻謊稱他人年籍資料，且神色相當緊張。曹培翔直覺不對，利用人臉辨識系統查詢，發現蔡男是日前因毒品遭通緝在案的逃犯，另當場查獲蔡男持有毒品注射針筒，送醫治療後，也將其逮捕移送法辦。

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(中時)