屏科大成立動物疫苗中心，有助產學結合量產

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學校因此成立「動物製劑試量產測試中心」，28日開幕，國際級硬體設備有助產學結合。（潘建志攝）

屏科大成立動物製劑試量產測試中心，國際級的設備將有助於研究成果商品化及量產。（潘建志攝）

屏東科技大學有台灣唯一的「動物疫苗科技研究所」及「動物用疫苗國際學位專班」，不過以往研究只能在實驗室中完成，無法將疫苗商品化並量產。學校因此成立「動物製劑試量產測試中心」，28日開幕，國際級硬體設備有助產學結合。

因抗生素停用，動物疫苗研發更加重要。近年來中國大陸及東南亞的經濟畜殖產業迅速發展，根據調查，2015年全球動物疫苗市場產值約55億美元，2020年預估將成長到72億美元，潛力極大。

動物疫苗科技研究所長朱純燕說，台灣在動物疫苗領域領先世界，技術進步，目前全台有7家動物疫苗廠。學校多年來培育許多相關人才，並整合獸醫學系、生技系、國際合作暨熱帶農業系等成立動物疫苗研發團隊，研發成果豐碩。

不過實驗室內無法將研究成果商品化及量產，技轉也會因產學落差不易結合。新成立的動物製劑試量產測試中心設有細菌發酵、抗原純化、疫苗調配、乳化、充填等17間操作室，擁有生物反應槽、抗原自動純化系統等量產型設備。

將來可在中心進行試量產及動物試驗等實作，研究所生也能與產業界無縫接軌，並縮短研發成果到上市的時間，目前已有多家公司簽訂合作備忘錄。朱純燕說，屏東農業生物科技園區現有多家疫苗廠商進駐，逐漸形成疫苗產業聚落，中心因地利之便可提供產業鏈結。

(中時)