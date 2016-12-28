最夢幻的數位遊樂園 teamLab展明起華山絢麗登場

〈水晶宇宙〉運用數萬顆LED燈結合光影技術，觀眾可以利用網頁程式選取創造水晶宇宙的元素與作品互動，改變宇宙的光影。(All Content © teamLab Inc.)

自2015年起，已連續兩年獲得知名設計網站「designboom」評選為全球10大必看藝術展的日本頂尖數位藝術團隊「teamLab」，帶著今年在新加坡、美國、泰國、韓國與日本的巡展聲勢，明(12/29)起將在台北華山推出年度壓軸大展「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，風靡世界的teamLab不僅帶來歷年來的經典創作，更有數件大型多媒體藝術作品為首次登台。

teamLab創辦人豬子壽之(Toshiyuki Inoko)說道：「這次展覽的兩大主題中，《舞動！藝術展 (Dance! Art Exhibition)》為teamLab藝術創作的集結；《學習！未來の遊園地 (Learn & Play! Future Park)》讓大人小孩在同一個空間創作，透過創作去共思未來。」在超過六百坪的展場空間中，交錯穿插藝術及童趣兩大特色創作，超高人氣作品〈水晶宇宙〉(Crystal Universe)；採4D視覺技術，將數萬顆LED燈懸掛於鏡屋中，觀眾可透過智慧型手機程式選取創造宇宙的元素，宇宙亦會隨著觀眾的一舉一動而改變，每一步都變成創作的一部分。觀眾遊走於此作品中，彷彿走進宇宙入口般，跳脫空間限制，跟著不斷變化的燈光，創造出奇幻絢麗的宇宙銀河。

今年新作品〈塗鴉大自然〉(Graffiti Nature)也將和觀眾見面，豬子壽之(Toshiyuki Inoko)說道：「〈塗鴉大自然〉在先前於其他國家的展出方式皆以平面來呈現，本次於台灣的展覽為teamLab首次嘗試將此作品設置於四面立體斜面環繞的場景中。」不僅將觀眾在圖畫紙上創作出不同的動物圖像虛擬化，大量的花朵從觀眾的腳邊生長綻放，伴隨翩翩飛舞的蝴蝶，形成一個繽紛的自然生態。除展出大型藝術作品外，本次更展出讓大小朋友體驗共同創作的經典作品，如〈彩繪水族館〉(Sketch Aquarium)及〈彩繪城鎮〉(Sketch Town)。此兩件作品將觀眾的創作與互動科技結合，讓觀眾在圖畫紙著色發揮創意，創造出的海洋生物在〈彩繪水族館〉的藍海螢幕中自在悠遊；汽車則在〈彩繪城鎮〉的投影螢幕上奔馳。透過共創的過程，觀眾之間彼此互相影響並一同體驗創作的樂趣。藝術，不再只是用眼睛觀看，而是用自己的創作加入其中，成為互動藝術的一部分。

〈花與人，不為所控卻能共生－度時如年〉呈現一年四季中花朵盛開到凋落的過程，並受到觀眾的行為舉動影響，不斷地變化。(All Content © teamLab Inc.)

「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」今(12/28)盛大開幕，(左起)台灣松下電器股份有限公司林淵傳總經理、天空藝術有限公司涂芸瑄總經理、teamLab創辦人豬子壽之(Toshiyuki Inoko)、時藝多媒體林宜標總經理、TutorABC營銷黃嘉琦總經理、野獸國股份有限公司楊詠喨總經理以及飛龍文具股份有限公司隈崎修二。(時藝多媒體提供)

成立15年的日本teamLab團隊，匯集藝術家、工程師、CG動畫師、數學家、建築師與網頁設計師等專業人士，大玩跨領域創意，打造全新型態的數位藝術。《teamLab: Dance! Art Exhibition, Learn & Play! Future Park》展覽於 2015年在東京首次開幕，吸引近50萬觀眾入場，同年於米蘭世博會日本館展出之作品更獲得「BEST PRESENTATION」獎肯定。

「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」由teamLab、時藝多媒體與野獸國共同主辦，天空藝術協辦，TutorABC、Panasonic贊助，展覽將於2016年12月29日至2017年4月9日在華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館盛大展出。

〈彩繪水族館〉將觀眾的創作與互動科技結合，創作出的海洋生物在藍海中悠遊。(All Content © teamLab Inc.)

〈塗鴉大自然〉透過共創的過程，讓觀眾透過自己的創作與他人共同建立一個的自然生態，在相互影響之下，賦予作品新生命。(All Content © teamLab Inc.)

※展覽資訊

‧展覽名稱：teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地

‧時間：2016/12/29(四)-2017/4/9(日)

週一至週日10:00~18:00 (除夕休館)

‧地點：華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館

‧洽詢專線：02-66169928 (週一至週五11:00-17:30)

‧主辦單位：teamLab、時藝多媒體傳播(股)公司、野獸國股份有限公司、華山1914文創產業園區

‧協辦單位：天空藝術有限公司

‧贊助單位：TutorABC

‧影音贊助：Panasonic

(中時電子報)