最夢幻的數位遊樂園 teamLab展明起華山絢麗登場
自2015年起，已連續兩年獲得知名設計網站「designboom」評選為全球10大必看藝術展的日本頂尖數位藝術團隊「teamLab」，帶著今年在新加坡、美國、泰國、韓國與日本的巡展聲勢，明(12/29)起將在台北華山推出年度壓軸大展「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，風靡世界的teamLab不僅帶來歷年來的經典創作，更有數件大型多媒體藝術作品為首次登台。
teamLab創辦人豬子壽之(Toshiyuki Inoko)說道：「這次展覽的兩大主題中，《舞動！藝術展 (Dance! Art Exhibition)》為teamLab藝術創作的集結；《學習！未來の遊園地 (Learn & Play! Future Park)》讓大人小孩在同一個空間創作，透過創作去共思未來。」在超過六百坪的展場空間中，交錯穿插藝術及童趣兩大特色創作，超高人氣作品〈水晶宇宙〉(Crystal Universe)；採4D視覺技術，將數萬顆LED燈懸掛於鏡屋中，觀眾可透過智慧型手機程式選取創造宇宙的元素，宇宙亦會隨著觀眾的一舉一動而改變，每一步都變成創作的一部分。觀眾遊走於此作品中，彷彿走進宇宙入口般，跳脫空間限制，跟著不斷變化的燈光，創造出奇幻絢麗的宇宙銀河。
今年新作品〈塗鴉大自然〉(Graffiti Nature)也將和觀眾見面，豬子壽之(Toshiyuki Inoko)說道：「〈塗鴉大自然〉在先前於其他國家的展出方式皆以平面來呈現，本次於台灣的展覽為teamLab首次嘗試將此作品設置於四面立體斜面環繞的場景中。」不僅將觀眾在圖畫紙上創作出不同的動物圖像虛擬化，大量的花朵從觀眾的腳邊生長綻放，伴隨翩翩飛舞的蝴蝶，形成一個繽紛的自然生態。除展出大型藝術作品外，本次更展出讓大小朋友體驗共同創作的經典作品，如〈彩繪水族館〉(Sketch Aquarium)及〈彩繪城鎮〉(Sketch Town)。此兩件作品將觀眾的創作與互動科技結合，讓觀眾在圖畫紙著色發揮創意，創造出的海洋生物在〈彩繪水族館〉的藍海螢幕中自在悠遊；汽車則在〈彩繪城鎮〉的投影螢幕上奔馳。透過共創的過程，觀眾之間彼此互相影響並一同體驗創作的樂趣。藝術，不再只是用眼睛觀看，而是用自己的創作加入其中，成為互動藝術的一部分。
成立15年的日本teamLab團隊，匯集藝術家、工程師、CG動畫師、數學家、建築師與網頁設計師等專業人士，大玩跨領域創意，打造全新型態的數位藝術。《teamLab: Dance! Art Exhibition, Learn & Play! Future Park》展覽於 2015年在東京首次開幕，吸引近50萬觀眾入場，同年於米蘭世博會日本館展出之作品更獲得「BEST PRESENTATION」獎肯定。
「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」由teamLab、時藝多媒體與野獸國共同主辦，天空藝術協辦，TutorABC、Panasonic贊助，展覽將於2016年12月29日至2017年4月9日在華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館盛大展出。
※展覽資訊
‧展覽名稱：teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地
‧時間：2016/12/29(四)-2017/4/9(日)
週一至週日10:00~18:00 (除夕休館)
‧地點：華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館
‧洽詢專線：02-66169928 (週一至週五11:00-17:30)
‧主辦單位：teamLab、時藝多媒體傳播(股)公司、野獸國股份有限公司、華山1914文創產業園區
‧協辦單位：天空藝術有限公司
‧贊助單位：TutorABC
‧影音贊助：Panasonic
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範