超級摩天輪點燈秀 麗寶樂園跨年登場
台中市政府舉辦「花Young台中」跨年晚會今年以雙主場舉辦，31日將在洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場，麗寶樂園推出超級摩天輪點燈秀，摩天輪在星空下化身最燦爛的花朵！
台中市跨年晚會今年以雙主場形式舉辦，為迎接2018台中市世界花卉博覽會，麗寶樂園推出摩天輪燈光秀，以「花朵」為燈光秀主軸！
長達180秒的七彩摩天輪炫麗燈光秀，清新的小雛菊、溫暖的向日葵、撫媚的玫瑰花等各色花朵，將以不同顏色登場，搭配氣勢滂沱的交響樂，隨著音樂節奏，大型摩天輪在黑夜中化身燦爛花朵！
「見證台中新地標的時刻到了！」台中市新聞局長卓冠廷表示，摩天輪總高120公尺、海拔高度245公尺，總高度365公尺媲美台北101大樓，在國道上看到摩天輪就知道台中到了！
麗寶樂園第二停車場舉辦的跨年晚會，將在晚間7時，由董事長樂團、九天民俗技藝團開場，玖壹壹、盧廣仲、郭靜、愷樂、周湯豪等卡司輪番演出，「5566」壓軸倒數，一起迎接2017嶄新的開始。
北海道知名的拉麵四大天王也將在30日進駐麗寶Outlet Mall，喜歡正宗北海道拉麵的饕客們，不必出國也能品嚐異國美食囉！1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。