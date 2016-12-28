超級摩天輪點燈秀 麗寶樂園跨年登場

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台中市政府舉辦「花Young台中」跨年晚會今年以雙主場舉辦，31日將在洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場，麗寶樂園推出超級摩天輪點燈秀，摩天輪在星空下化身最燦爛的花朵！

台中市跨年晚會今年以雙主場形式舉辦，為迎接2018台中市世界花卉博覽會，麗寶樂園推出摩天輪燈光秀，以「花朵」為燈光秀主軸！

長達180秒的七彩摩天輪炫麗燈光秀，清新的小雛菊、溫暖的向日葵、撫媚的玫瑰花等各色花朵，將以不同顏色登場，搭配氣勢滂沱的交響樂，隨著音樂節奏，大型摩天輪在黑夜中化身燦爛花朵！

「見證台中新地標的時刻到了！」台中市新聞局長卓冠廷表示，摩天輪總高120公尺、海拔高度245公尺，總高度365公尺媲美台北101大樓，在國道上看到摩天輪就知道台中到了！

麗寶樂園第二停車場舉辦的跨年晚會，將在晚間7時，由董事長樂團、九天民俗技藝團開場，玖壹壹、盧廣仲、郭靜、愷樂、周湯豪等卡司輪番演出，「5566」壓軸倒數，一起迎接2017嶄新的開始。

北海道知名的拉麵四大天王也將在30日進駐麗寶Outlet Mall，喜歡正宗北海道拉麵的饕客們，不必出國也能品嚐異國美食囉！1051228

(中央社)