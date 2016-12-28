總統：新南向政策不是吊在面前的果子

總統兼民進黨主席蔡英文今天說，新南向政策「不是一個吊在你面前的果子，是要透過努力才會得到的」；新南向政策雖然以民間企業為主，但是也期許國營企業可以作領頭羊。

民進黨今天召開中執會，邀請行政院政務委員鄧振中專案報告「新南向政策」。

民進黨發言人王閔生會後轉述蔡總統裁示指出，到目前為止，大家都已很清楚知道有新南向這個政策，社會上很多人都在思考，新南向政策下的機會，政府與其單獨構思，不如集思廣益，創造更多的機會。

蔡總統說，「我們下個階段最大的任務，就是展現新南向政策最大的價值」，所以希望行政院在資源的配置上能夠重新思考，從人力、經費到財務等資源，請再次盤點現有的資源，並檢討因應新南向政策，資源配置是否進行調整。

她說，地方政府在新南向政策中扮演很重要的角色，中央政府指引方向，地方政府帶頭跟進，希望執政縣市都找出可以發揮的地方，這是中央和地方政府要共同協力進行的政策。

蔡總統說，新南向政策雖然以民間企業為主，但是「我們也期許國營企業可以作領頭羊」，中小企業單槍匹馬的型態與產業結構是需要被組織的，在整合過程，希望國營事業可以扮演比較積極的角色、可以有指引的作用。

她提出，新南向政策確實是機會，但也有政治風險，在走向一個新的市場、區域，都有些政治風險，所以跟各國投資保障的協定，一定要完成，讓企業或個人走向新南向的時候有基本的保障；也希望黨在新南向政策上多發揮一些作用，尤其海外的台商組織應可扮演很重要角色，黨也可扮演重要橋梁。

蔡總統說，新南向政策，社會大眾是有所期待的，但這不是一個「low-hanging fruit」、不是吊在你面前的果子，是要透過努力才會得到的，路途上會有風險，但倘若成功，對國家的整體戰略或是國家的經濟發展都是相當有助益。

王閔生轉述，鄧振中報告提出，有些國營事業，例如製糖、製鹽、包裝水都有在談合作案；鄧振中也提到，目前海外信保基金有新台幣11億元，如果能增加20億，這是政府協助台商、前進新南向國家的重要指標。

王閔生轉述，今天會中討論新南向相當熱烈，也有立委建議外交人員的人數是否要增加，蔡總統則提到，外貿協會是不是也可以增加人手來幫忙。1051228

(中央社)