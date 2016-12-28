美景再見了 宜蘭鷹石尖道路封閉

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宜蘭秘境「鷹石尖」岩石因出現潛在性裂縫，有崩塌風險，交通部觀光局今天下午封閉聯外私人產業道路，禁止遊客再進入，海天一線的美景也象徵與遊客暫時告別。

海拔411公尺的「鷹石尖」岩石近年來因景色優美，經常吸引許多遊客爬到巨石上後拍照留念，也曾因偶像劇場景在網路竄紅，但根據交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處委託專家調查，「鷹石尖」已出現潛在性裂縫，有崩塌風險，加上地點偏僻，無通信訊號點，一旦發生意外，救援執行相當困難。

管理處經向當地地主溝通後，決定從今天下午3時起，封閉聯外私人產業道路，禁止遊客再進入。

「鷹石尖」昨天傳出將成絕響後，今天上午吸引許多遊客把握最後機會，冒雨上山，甚至還有日本臉書社群也關注發文。

「好可惜！」遊客說，這樣的海天一線美景日後再也無法欣賞了；但也有民眾認為，常有人冒險站在突岩上留影，確實有危險，基於安全考量，應該封閉。

管理處說，其實頭城的草嶺古道、外澳山區的伯朗咖啡館，也是從高處俯瞰東北角壯闊海岸景色的安全景點，並不一定要冒險在「鷹石尖」欣賞。1051228

(中央社)