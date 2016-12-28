軍援伊拉克 中共圖提高中東影響力

伊拉克政府軍購買的FD-2000防空飛彈。（網路照片）

根據《戰略之頁》報導，伊拉克以25億美元向中共購買了一個旅的FD-2000防空飛彈。中共將向伊拉克提供貸款，好讓巴格達當局可以過分期償還購買這批飛彈的費用。

這批FD-2000，也就是紅旗-9防空飛彈的外銷型並非伊拉克政府第一批購買自中國大陸的武器。2015年，伊拉克向中共購買了批彩虹-4無人機用於打擊伊斯蘭國恐怖份子。由於在2010年的一次演習中，解放軍成功以紅旗-9擊落一枚彈道飛彈，伊拉克政府認為FD-2000可用於扮演類似愛國者飛彈的角色。畢竟比起美國系統而言，大陸防空飛彈的價格便宜多了。

做為目前中共防空系統的主力，紅旗-9具有100公里的射程，專門負責攔截低空目標。射程高達200公里的俄製S-300飛彈，則是用來攔截高空目標。據說中共在研發紅旗-9的過程中，竊取了許多來自美國與俄國的機密。所以賣給伊拉克與其他國家的外銷版FD-2000上面，不會出現太敏感的系統與設備，以防止美國找到證據來興師問罪。

伴隨著FD-2000賣給伊拉克的，還有120型雷達。由於紅旗-9本身就是機動部署的防空飛彈，所以120型雷達也可以裝配在卡車上移動。伊拉克軍隊只需要花15分鐘，便可架設好120型雷達並將其投入運作。據說該雷達可以搜索300公里外的空中目標，大力提升FD-2000的打擊能力。2013年，敘利亞政府軍的一座120型雷達就在戰場上為反抗軍擄獲。

以低廉價格向伊拉克與敘利亞等國家推銷尖端武器的目的，毫無疑問是為了提高中共在中東地區的政治影響力。尤其伊拉克政府長期以來親近美國，因此將國產武器銷往當地有著深遠的外交意義。為了達成這個目的，中共有時候提出的價格還低到了令人誇張的地步。販賣這些武器多出來的錢，也可以用來酬庸當地的腐敗官員。

(中時電子報)