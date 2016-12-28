謝維洲涉簽賭 阮昭雄：加油打氣已讀不回

駐日代表謝長廷之子、台北市議員謝維洲日前被媒體爆料，沉迷運動簽賭，欠下千萬賭債。謝系台北市議員阮昭雄今天表示，他完全不知道，但有傳LINE給謝維洲加油打氣，但已讀不回。

今天民進黨記者會，發言人群且同為台北市議員的阮昭雄說，他對內情並不清楚，相信謝維洲議員是一個成年人，有能力把這件事情處理好，也希望謝在議會問政上繼續加油。

一樣也是身兼發言人的台北市議員王閔生說，謝維洲的事，他們是從來沒有聽過，不相信謝會有這樣的事情，謝既然說明了，相信謝也會處理好這些事情，希望未來在議員職責上好好發揮努力，會給他加油打氣。

媒體詢問是否謝長廷太太游芳枝今年8月自日本返台，曾代謝維洲清理欠款，阮昭雄說，他完全不知道這件事。

王閔生說，謝維洲的事，他們是從來沒有聽過，不相信謝會有這樣的事情，謝既然說明了，相信謝也會處理好這些事情，希望未來在議員職責上好好發揮努力，會給他加油打氣。

(中時)