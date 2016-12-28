試車12次設備異常 東南水泥不予復工

我要評比

高市環保局審查結果，發現東南水泥汙染防治無明顯改善，裁定不予復工。（高市環保局提供）

東南水泥9月起試車，引發地方反彈，高市環保局27日辦理復工評鑑會議，認為廠內設備操作狀況仍有瑕疵，不准復工並須停工改善；業者對此則表達遺憾，強調試車期限屆滿前，各項運轉已趨於穩定，盼市府給合法廠商有喘息空間。

環保局空噪科長鄭嵐表示，東南水泥3個月試車期間共發生12次設備異常，其中水泥製程、熟料摻配製程共有3次粉塵溢散，環保局依法裁罰30萬元，復工評鑑委員認為廠方操作仍不穩定，且未制訂防治設備保養標準程序，裁定不予復工。

環保局長蔡孟裕則說，依規定東南水泥必須停工改善，且1個月內不得再提試車申請，環保局未來會以最嚴格的審查標準，要求東南水泥做好設備改善，否則不會同意復工，善盡為空氣品質把關職責。

然而，東南水泥也發出新聞稿強調，公司已依試車計畫完成改善及檢測，各項結果均符合排放標準，但仍遭環保局駁回，對此深感遺憾，水泥業屬連續性製程，旋窯必須保持高溫，長時間停窯更難以確保操作穩定性。

東南水泥指出，先前停窯期間，鄰近地區的空氣品質監測結果亦極為不佳，該公司將持續積極改善，並做好敦親睦鄰工作，盼釐清事實及誤解，另希望市府給依法行事的合法廠商有喘息空間。

(中時)