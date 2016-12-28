安倍珍珠港講話未道歉 陸批「作秀不如反省」

日相安倍晉三當地時間27日訪問珍珠港並發表演講，但對戰爭歷史未提道歉，只強調了和解的意義。大陸外交部發言人華春瑩在28日記者會上表示，「建立在真誠深刻反省基礎上的和解才會真實可信，再多的精明作秀，不如一次真誠深刻的反省」。

她表示：「日本當年對中國等亞洲鄰國發動的是侵略戰爭。加害者與受害者之間的和解，必須、也只能建立在加害方的真誠深刻反省基礎上，這樣的和解才會真實可信，才會持久牢固。對於亞洲受害國來說，再多次的精明作秀，也不如一次深刻真誠的反省對未來更加有益。」

另外在會後記者會有人問到，日本復興大臣今村雅弘今天下午參拜了靖國神社，中方對此有何評論？華春瑩表示：「中方堅決反對日本內閣成員參拜供奉有二戰甲級戰犯、美化侵略戰爭的靖國神社。我們再次嚴肅敦促日方切實正視和深刻反省過去那段侵略歷史，以負責任態度妥善處理有關問題，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

(旺報)