2017美將加強亞太演習 也要與陸合作
五角大廈致力落實亞太再平衡戰略，美國太平洋陸軍（U.S. Army Pacific）2017年將與亞太國家進行廣泛演習，連目前看似關係緊張的中國，也是合作對象。
過去一年半來，美國陸軍不斷在測試熱帶軍用品，如果一切按照計畫進行，在明年3月前，美國太平洋陸軍將穿著改良的叢林軍靴，執行他們的演習任務。
據美國《陸軍時報》（Army Times）報導，展望2017年，美國太平洋陸軍將沿襲慣例，進行每個會計年度3次的「太平洋之路」（Pacific Pathways）演習。而美軍發言人藍扎（Stephen Lanza）中將透露，他們將在「太平洋之路」中加入柬埔寨，進行「吳哥哨兵」（Angkor Sentinel）軍演。
「太平洋之路」軍演從2014年展開，每次會派出一個單位，在3到4個月內，與外國部隊進行一串的演習，並與外國軍隊互動。
而2017年的重點項目之一，就是會讓後陸軍備部隊，還有陸軍國民警衛隊參與，並協同消防隊與軍事情報單位等進行演習。
此外，美國太平洋陸軍將參與美中年度「人道主義救援減災聯合實兵演練」（Disaster Management Exchange），藉由人道協助與防災演練，實際與中國解放軍互動，並分享心得。
美軍太平洋司令部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）少校說，中美部隊透過實質交流，促進彼此的合作互動，能為亞太地區萬一發生重大災害共同做出更好的準備。
(中時電子報)
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