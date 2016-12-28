社福團體二手衣捐贈爆量 驚見破洞內褲
時節入冬，適逢歲末年終家戶大掃除的時刻，近來屏東各社福團體皆收到爆量二手衣捐贈，滿滿愛心卻讓人一個頭兩個大；指著成堆物資，包括破洞內褲、二手內衣，還有領口已經鬆脫、掉線的衣物，社工無奈地說，捐贈的同時可能要有多一點同理心。
屏東家扶門口罕見貼出「暫不收二手衣物」公告，家扶社工督導黃淑玲坦言，這是多年來第一次公告，因為中心空間有限，東西多從倉庫滿出來，已經擠到走廊都快沒路走。
她感謝社會各界愛心不斷，但話鋒一轉指出，因為家扶網站上公告，包括內衣褲、枕頭、被單及巨型絨毛娃娃等，都不在捐贈清單上，除了貼身衣物不適合再讓案主接收外，考量受助對象通常居住環境狹小，大型玩具無處可放，志工必須再費一趟工送去丟棄。
長期協助整理二手物的志工也抱怨，捐贈立意良善，但希望善士在將物品送來時能做初步清潔，曾經發現沾有老鼠屎的衣褲、黏附蜘蛛網的外套，甚至已經失去彈性的襪子，更誇張的是，還在成堆衣服中找到一隻活跳跳的兔子，很難想像如果晚一點整理會發生什麼事。
黃淑玲說，誰都不想要自己家孩子穿得髒髒、甚至破掉的衣服外出，二手衣物的概念是珍惜，將用不到且堪用物資交給下一個主人，或許捐贈者要多一點同理心，否則恐讓原本善意打了折扣。
(中時)
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