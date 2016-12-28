台東僅有，鬼頭刀專賣店開賣

經營鬼頭刀專賣店的團隊，以中西融合的多元料理，讓客人品嘗台東海味美食。（莊哲權攝）

鬼頭刀是台東主要漁獲之一，多數製魚排外銷歐美，「來台東過日子」的廖志盛及其團隊，打造台東第1家鬼頭刀料理專賣店近日開賣，採用從新港漁港的新鮮漁獲，希望以在地特色漁獲，打造旅行者在台東的海味美食驛站。

從北部到台東「過日子」的廖志盛一過就是10餘年，原本經營義式餐廳，喜歡挑戰、熱愛實驗的他，這次鎖定比較好聚焦的單一產品「鬼頭刀」，與他的團隊經營起概念式、簡約風、台東唯一的鬼頭刀專賣店。

他說，鬼頭刀生長快速，半年內就長到60公分以上，堪稱最環保的魚類，且體內重金屬累積量少，深受歐美人士喜愛，是相當重要的海洋天然蛋白質來源。

店長劉珮蓉表示，鬼頭刀迴游於南北太平洋地區，從中、南美洲、泰國、韓國、日本都可見到牠們的身影，每游到一個地方就有一個名字，全球共有17種名稱，鬼頭刀游到哪裡，他們就推出當地國家的特色料理，讓在地的鬼頭刀料理走向國際化。

經理馬靖說，專賣店鎖定單車及背包客，採中西式融合的多元料理，每種餐均可外帶，提供旅行者新鮮海味美食，也透過團隊的介紹，讓客人認識台東。

(中時)