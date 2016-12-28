假問路真行搶 男闖民宅砍傷老婦落網

我要評比

苗栗縣三灣鄉一名82歲老婦月初在家中遭歹徒佯裝問路闖入行搶並砍傷頭、手，經警方多日追查，在頭份市一處出租套房將48歲鍾姓強盜慣犯拘捕到案。

頭份警分局今天指出，苗栗縣48歲鍾姓男子民國86年間因連續犯下多起強盜案件，遭判刑20餘年，在監關押15年後，於民國101年假釋出獄，但仍不悔改，今年12月1日前往三灣鄉內灣村一處民宅，持刀砍傷一名8旬老婦，並搶奪1只手錶後逃逸。

被害人是三灣鄉內灣村楊姓鄰長的妻子，當天她獨自在家，鍾男先佯裝上門問路，見老婦人年邁可欺，便突然衝入屋內拿起菜刀威嚇要搶劫；老婦人不甘示弱、奮力抵抗，右手卻被歹徒砍傷、頭部撞傷。

案發後，頭份分局隨即組成專案小組偵辦，調閱相關監視器錄影畫面，發現歹徒騎乘失竊機車犯案，經尋獲該車從車上安全帽採集指紋比對發現鍾男涉有重嫌，昨晚前往頭份市八德二路藏匿的出租套房內將他拘捕到案。

警方調查，鍾男出獄後沒有固定工作，於是「重操舊業」，犯案模式會先偷竊機車作為交通工具，並先佯裝問路、觀察環境，若發現被害人獨自一人或年邁有機可乘，便再折返行搶。

警方初步清查，鍾嫌另在頭份、三灣、南庄及新竹縣市等地，涉及多起強盜、機車竊盜案件，現正全力擴大偵辦中。1051228

(中央社)