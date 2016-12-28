假問路真行搶 男闖民宅砍傷老婦落網
苗栗縣三灣鄉一名82歲老婦月初在家中遭歹徒佯裝問路闖入行搶並砍傷頭、手，經警方多日追查，在頭份市一處出租套房將48歲鍾姓強盜慣犯拘捕到案。
頭份警分局今天指出，苗栗縣48歲鍾姓男子民國86年間因連續犯下多起強盜案件，遭判刑20餘年，在監關押15年後，於民國101年假釋出獄，但仍不悔改，今年12月1日前往三灣鄉內灣村一處民宅，持刀砍傷一名8旬老婦，並搶奪1只手錶後逃逸。
被害人是三灣鄉內灣村楊姓鄰長的妻子，當天她獨自在家，鍾男先佯裝上門問路，見老婦人年邁可欺，便突然衝入屋內拿起菜刀威嚇要搶劫；老婦人不甘示弱、奮力抵抗，右手卻被歹徒砍傷、頭部撞傷。
案發後，頭份分局隨即組成專案小組偵辦，調閱相關監視器錄影畫面，發現歹徒騎乘失竊機車犯案，經尋獲該車從車上安全帽採集指紋比對發現鍾男涉有重嫌，昨晚前往頭份市八德二路藏匿的出租套房內將他拘捕到案。
警方調查，鍾男出獄後沒有固定工作，於是「重操舊業」，犯案模式會先偷竊機車作為交通工具，並先佯裝問路、觀察環境，若發現被害人獨自一人或年邁有機可乘，便再折返行搶。
警方初步清查，鍾嫌另在頭份、三灣、南庄及新竹縣市等地，涉及多起強盜、機車竊盜案件，現正全力擴大偵辦中。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。