奇幻旅程企畫 嘉大行銷觀光系奪冠
國立嘉義大學行銷與觀光管理學系學生參加「Uplan盃奇幻旅程企畫大賽」，獲國內、國外組冠軍，成為最大贏家。
嘉義大學今天表示，由酷點校園、旅天下主辦，酷航空、酷鳥航空、PackChair、御水協辦的「Uplan盃奇幻旅程企畫大賽」日前揭曉，嘉大行銷觀光系獲得佳績，令師生雀躍不已。
校方表示，Uplan Travel企畫大賽，有You Plan「由你計劃旅程」的意思。獲國內組冠軍的是大學部洪嘉雯、陳萱、邱唯育組成的「旅行的泰度」團隊；獲國外組冠軍的是研究生朱敏華、簡嘉宣、吳孟軒組成的「走吧！小布爾喬亞」團隊。
獲國外組冠軍的「走吧！小布爾喬亞」隊長朱敏華表示，這次利用酷航航空直飛新加坡航點的特性，設計出縝密並具有高度執行可能性的旅遊行程，獲酷航航空副總經理孫淑美極高的評價。
她說，團隊成員在參賽時，穿著打扮都具有東南亞風格，不僅穿著東南亞服飾，還赤腳進行口頭簡報，令評審印象深刻、給予好評，更獲得佳績。
「旅行的泰度」隊長洪嘉雯則感謝教師在競賽過程中辛苦的指導。
行銷觀光系主任蕭至惠表示，縝密的財務規劃及精闢詳實且不落俗套的行銷創意企畫內容，都是團隊能獲得評審青睞的原因。1051228
(中央社)
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