中山工商摘金 用掉竹筷比哈里發塔高1倍
中山工商參加第22屆遠哲科學趣味競賽全國總錦標賽摘金完成4連霸；校長林昭億說，為製作完美液壓升降機，模擬練習作品用掉的竹筷長度，比全球第一高樓哈里發塔高出1倍有餘。
這項由遠哲科學教育基金會主辦的賽事，高中職、專科均可參賽，北中南分區選拔36隊晉級總錦標賽，比賽項目為「液壓升降機」和「轉不停的陀螺」，運用槓桿及帕斯卡原理，以水壓讓升降機升降；利用電生磁原理，電路驅動電磁鐵，使陀螺轉不停。
林昭億指出，2個月來選手和老師日以繼夜研發，假日都不中斷，反覆思考以筷子做成的升降機結構，先後做出之練習作品，堆疊在培訓教室已達天花板，猶如另類聖誕樹。
他說，竹筷長20公分，1組作品需30支，2個月來使用逾萬支竹筷，總長逾2000公尺，是總統府高度的300多倍，也比哈里發塔的828公尺高出一大截，彰顯師生蟬聯冠軍的決心。
摘金的「顧問像個寶隊」由中山工商學生黃崇德、吳政翰、王妤均組成，其中黃崇德是馬來西亞新住民，擔任隊長得失心重，練習頻失手，但比賽當天調整急躁情緒，和隊友以幾近滿分奪冠。
指導老師王冠智表示，他一再期勉選手「沒有創新，就無法超越對手；沒有苦練，就無法克服失常；沒有團隊，就無法贏得勝利。」苦練加默契才是獲勝不二法門。1051228
(中央社)
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