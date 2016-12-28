逾200個WiFi熱點 屏東邁向智慧城

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屏東縣政府今天表示，為邁向智慧城，屏東縣政府最近在公共場所新增30個Wi-Fi熱點，全縣Wi-Fi熱點已超過200個。

縣政府表示，屏東縣各車站、郵局、銀行、醫院及部分旅遊景點都已建置有Wi-Fi熱點，為讓民眾上網更方便，新增30個Wi-Fi熱點，包括縣府新辦公大樓、屏東市屏東公園、東港鎮東琉線船運服務中心、車城鄉四重溪溫泉公園、全縣6個地政事務所和8個戶政事務所。

總計屏東縣已建置超過200個以上iTaiwan熱點區域，縣府表示，民眾在手機上選取「iTaiwan」後，只要提供手機門號，系統就會透過手機簡訊傳送認證碼，再於網頁輸入認證碼及自行設定密碼後，即可隨時在iTaiwan熱點區域免費使用該無線網路服務上網。

相關使用說明及熱點可上「https://itaiwan.gov.tw/」網站查詢。1051228

(中央社)