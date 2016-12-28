黨部主委與主席併選 洪秀柱：無法保證
中國國民黨9月全代會通過縣市黨部主委直選，多位國民黨中常委今天在中常會主張與明年5月20日主席選舉併選，但黨主席洪秀柱說，積極研修，力求周延，無法拍胸脯保證。
國民黨中常委范成連在中常會表示，選舉要耗費人力與經費，地方黨部主委直選應併同主席選舉於明年5月20日舉行，也可帶動投票率。
中常委江碩平說，第19屆黨代表通過縣市黨部主委直選，時程訂於明年5月20日，對19屆黨代表才有交代。
中常委游家富與姚江臨也都主張盡量趕在明年5月20日與主席選舉併選。中常委侯佳齡則說，應該先找縣市試辦，分析利弊。
不過，中常委柯貞竹持不同意見，她認為，應該等明年黨主席產生後，再舉行縣市黨部主委直選，比較妥適，應該與中央委員或中常委併選。
洪秀柱聽取意見後表示，她不敢對縣市黨部主委直選發表太多意見，怕會被認為有成見，不過，因為縣市黨部主委直選是全代會通過，勢在必行。
她說，縣市黨部主委直選，所有規範一定要完備，包括中央與地方權利義務，甚至有形的、無形的制度規範都一定要確立、周延。
洪秀柱表示，她認同國民黨副主席詹啟賢所說「不要為直選而直選」，一定要考量組織運作能否順暢、有沒有功效。
她說，會多邀請幾位中常委加入縣市黨部主委直選研修小組，掌握時程，積極研修，力求周延，至於要限在明年5月20日舉辦，她不敢拍胸脯保證。1051228
(中央社)
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