外匯與貨市夾殺 大陸多頭新年難過
彭博報導，大陸多頭陣營2017年元旦前夕看來是不好過了。
2017年1月1日是大陸居民每人5萬美元年度換匯額度清零重計日，市場擔心大陸居民可能爭先恐後的拋售人民幣。加上繳稅和監管評估導致年底貨幣市場流動性收緊，以及銀行為1個月後農曆春節前的資金需求激增做準備，1月可能輕鬆不起來。
由於美國聯邦準備理事會（Fed）明年打算加快升息步調，加上中國人民銀行（大陸央行）收緊貨幣環境以推進去槓桿進程與捍衛人民幣匯率，大陸市場本月壓力重現。
伴隨著股、債、匯市全面跌趴，大陸市場在歷經淒風苦雨的一年，將以跌勢告終。
柏瑞投資（PineBridge Investments）駐香港亞太固定收益投資團隊主管劉曙明（Arthur Lau）說：「今年春節來得早，在未來1個月期間，多數銀行會以3個月週期鎖定資金不動。債市當前狀況部分因年底和春節因素造成。」
大陸長達1周的春節假期傳統上是人們互贈禮金和公司向員工發放獎金的日子。
大陸10年國債殖利率本月已經飆升21個基點，有望創下2013年8月以來最大月線漲幅，同時寫下2013年來首度年線收紅。人民幣今年迄今下跌6.6%，恐寫下1994年來的最差年度表現，而上證綜指則是眼看將寫下5年來的最大年線跌幅。1051228
(中央社)
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