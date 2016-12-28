阿Ken分析為雙面人 節目搭訕心理師

藝人阿Ken日前上公視節目「大腦先生」心理分析，「撩妹高手」的他在現場直接搭訕心理師，還被說是雙面人。

阿Ken在螢光幕前風趣幽默，實際上卻是演藝圈的高學歷藝人。高中到加拿大留學，展開對戲劇的興趣，他從加拿大英屬哥倫比亞大學戲劇系畢業後，前往美國紐約Lee Strasberg戲劇學院進修，影星勞勃狄尼洛還是他的學長。

不過阿Ken的搞笑，竟然是遺傳媽媽。阿Ken形容，「我跟她開車上街，她會故意上錯別人的車，而且還跟對方聊天」。在「大腦先生」節目中，阿Ken的人格面具測驗測出他的「隱藏我」竟是「雙面人」。

諮商心理師吳姵瑩形容，「他用他的面具跟人接觸，外表很像頑童，有點像色色小男孩；但他的真實我其實有智慧有遠景，就是一個有點嚴肅的智慧老人」。

讚美的話讓阿Ken聽了直說，「我真的超尷尬」，更調侃說，「吳老師妳是不是喜歡我」，讓現場氣氛頓成相親大會，搞得吳姵瑩都臉紅嬌笑、快接不下話。

阿Ken也坦言，「喜劇是表演，我們喜歡表演，但不代表個性是這樣，有些綜藝咖台上台下都在玩，我不是，私底下我是嚴肅的人」。

談到未來人生計畫，阿Ken表示，他接下來要製作一部電影，自編、自導、自演，他為這部作品下了不少功課，主持人唐立淇也讚說，「有看阿Ken的網路影片，他真的是會寫腳本」。1051228

(中央社)