全台唯一「水上」升旗典禮 淡水金色水岸登場
全台唯一水上升旗典禮，淡水金色水岸登場！主辦單位新北市政府邀網路健身達人一休老師、運動女孩領民眾大跳健身操，並規劃深度古蹟小旅行，當天現場發送3千張「健行闖關卡」，民眾憑卡可免費暢遊淡水古蹟、闖關領元旦升旗紀念運動巾，邀熱愛運動和文化深度旅遊的民眾參加升旗典禮。
新北市從三貂角第一道曙光、去年的登高元旦升旗活動，今年推陳出新，舉辦結合「動健康」與「世界遺產」主題的水上升旗典禮，設計闖關卡，民眾在升旗典禮後，從淡水金色水岸出發，遊玩淡水紅毛城及周遭歷史建築群。
新北市長朱立倫表示，淡水紅毛城及其周遭歷史建築群融合多民族的文化、信仰與價值，是台灣世界遺產潛力點之一，一年之初，到淡水舉行元旦升旗及古蹟健走活動，格外有意義。
路線設計別具巧思，包括海關碼頭、滬尾礮台、一滴水、紅毛城、小白宮、多田榮吉故居、得忌利士洋行和淡水禮拜堂等，全程6公里、約10600步，適合全家大小參與，可消耗近400卡熱量。
網路健身達人一休老師也為4個古蹟關卡設計4種運動，分別能鍛鍊臂部及核心肌群，提升肌耐力，關主打扮成滬尾當地歷史名人如淡水長老教會的馬偕博士、滬尾海關副稅務司侯威爾、劉銘傳和英國安東尼總督等，陪民眾一起玩遊戲、運動，從遊戲中認識古蹟。
民眾只要成功挑戰3個古蹟關卡，回到金色水岸還可獲經典賽車旗格紋、亮眼紅白撞色設計、兼具時尚與實用的限量元旦升旗紀念運動巾。
新北市政府表示「歡迎大家以各種國旗裝造型參加升旗典禮！」限額5000名的團體名額已秒殺一空，元旦當天將開放3000名現場排隊名額，歡迎民眾提早至淡水金色水岸廣場排隊領取闖關卡，並建議搭乘大眾交通運輸工具抵達會場，以免塞車。
(中時)
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