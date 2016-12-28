葡萄王竄改食品效期？食藥署：尚未確認

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有媒體報導，葡萄王內部員工爆料，該公司高層涉嫌竄改產品效期，包含熱銷的靈芝王等多款食品，民眾都可能吃到過期品。對此，食品藥物管理署指出，目前由檢方發起調查，該署協助配合，至於是否有竄改有效日期一事，目前都還在調查中，未能確認。

根據食安法規定，竄改產品效期，最高可罰2億元，並有刑責，不過目前並未確認葡萄王是否違法。

(中時)