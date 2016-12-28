中國銀監會官員：應擇機降低存準率

路透報導，中國銀監會國有重點金融機構監事會主席于學軍28日在財富管理論壇上建議稱，應擇機調低銀行存款準備金率，適度對沖由MLF（中期借貸便利）和PSL（抵押補充貸款）投放出去的基礎貨幣，進行合理有效的切換。

于學軍表示，中國大陸今年13％的M2目標顯然已經過高、甚至有些離譜，今年以來宏觀調控之所以出現反覆，貨幣信用投放過度、資產泡沫化、通膨重現，應與M2調控目標定的過高有關。

他說：「理由是，中國銀行業存款準備金率很高......全世界重要經濟體沒有哪國有這麼高的存準率，我們下調的空間很大。」

于學軍說，調低存準率釋放出去的基礎貨幣投放，仍主要是收購外匯存底的資金，以美元等外幣做儲備或基礎，對人民幣有保值的作用，也對人民幣匯率減輕貶值壓力有好處；最後，MLF和PSL這些新型政策工具更宜於在存準率降到低位之後使用，而不宜於在此之前大量使用。

(工商)