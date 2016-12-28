小模被拍常出入李進良診所 小禎回應了

小禎和李進良2007年結婚，目前已分居4年多。（圖／中時資料照）

藝人小禎2007年和整形醫師李進良結婚，但因男方頻傳花邊新聞，讓兩人婚姻出現裂痕，目前處於分居，但沒簽字離婚的狀態，而小模田欣近來被拍到頻繁出入李進良開設的醫美診所，頗有幾分女主人的意味，對此，小禎也做出回應。

小模田欣今被周刊爆料多次進入李進良的家裡及診所，且和男方的父母相處融洽，引來外界猜測是否將被扶正，而據《蘋果日報》報導，小禎對此消息僅表示「我跟阿良說好了，這次由他發言就好歐，謝謝。」李進良對於求證簡訊則是已讀不回，貌似不想多作回應。

(中時電子報)