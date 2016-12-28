高美濕地保護區遭私設工寮 中市府執法拆除
台中市政府農業局巡查人員日前發現，有民眾私自在高美濕地野生動物保護區核心區搭設簡易工寮，已違反《野生動物保育法》規定；今天（28日）農業局會同警察局清水分局、海巡署中部地區巡防局及高美觀光文化促進會等單位，共同執行拆除作業，保護濕地生態，也呼籲民眾遵守法令規定，共同維護自然環境。
農業局長王俊雄表示，此處違規搭設工寮地點位於高美濕地北側美軍油管舊址附近，初步推測為漁民貪圖作業方便，在深夜未經許可，擅自以帆布搭建工寮，經農業局巡查人員發現2處簡易工寮。
由於此處屬高美溼地野生動物保護區核心區，違法搭建事證明確，農業局立即聯繫海巡署、轄區清水警分局及台中市高美文化觀光促進會前往拆除，已於今日上午拆除完畢。
農業局指出，搭設工寮的行為屬蓄意破壞保護區，若查獲行為人，將依《野生動物保育法》第50條第1項第2款規定處最重25萬元罰鍰；為保護高美濕地生態環境，農業局將持續會同相關單位嚴正執法。
農業局也呼籲民眾前往高美濕地時，確實注意《野生動物保育法》相關規定並遵守現場巡守人員引導，避免破壞生態遭受處罰。
(中時)
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