國際青少年數學家會議 新竹市奪3金牌

新竹市光華國中章竣雲（右起）、范綱傑及科學園區實驗中學林享辰，月初在印度勒克瑙學校「國際青少年數學家會議」，奪下3金獎牌，副市長沈慧虹（左二）28日特接見3位青年數學家，給予大大肯定。（郭芝函攝）

印度勒克瑙學校「國際青少年數學家會議」，台灣派出3名高中、4名國中選手代表參賽，共獲5金1銀1銅及3隊際賽冠軍，其中新竹市更勇奪3金，分別是光華國中范綱傑、章竣雲及科學園區實驗中學林享辰，在來自世界各地140個隊伍、500位選手脫穎而出，為新竹市爭光。

實驗中學林享辰說，這比賽是利用英文作答數學題目，除挑戰自己的英文實力，也想透過數學科目，了解有多少國際人才，擁有多深的程度，他說，考前要記很多英文的數學專有名詞，如內角平分線、因數倍數等，若不記熟，就算數學算對了，還是會答錯。

過去是光華國中資優班的他，除繁重課業外，對小提琴、豎笛、鋼琴均有涉獵，同時也是學校管樂團成員，曾到上海、日本、馬來西亞等，他說，經過這次比賽，發現印度和想像中不大一樣，透過彼此交流、禮物交換等，體驗不同文化民情，對咖哩更是難忘。

「國際青少年數學家會議」個人賽參賽選手，須經緊湊競賽，在90分鐘內解8題，隊際賽3人1組共6題，團隊共同討論10分鐘後，需在50分鐘內各自獨立解各自分配的題目。范綱傑、章竣雲就說，競賽試題全部用英文敘述、作答，在台灣很少有此類型競賽，過程中要與英語系國家選手較勁，「挑戰性非常高！」

副市長沈慧虹28日代表市長林智堅，接見3位青年數學家，她說，新竹市非常重視教育，尤其英文、數學、科學等方面著力很深，每年教育預算的比例最高，佔總預算30％以上，對於得獎學生的優異表現十分讚許，勉勵大家更努力精進，繼續在國際舞台上發光發熱，為台灣和新竹市爭取榮譽。

(中時)