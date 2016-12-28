市場交投清淡 日股微跌0.01%

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法新社報導，東京股市今天收在平盤附近，長假期間市場交投清淡；日本電子電器產品製造商東芝公司（Toshiba）表示可能提報一筆大規模損失後，股價暴跌超過20%。

日經225指數收盤微跌0.01%或1.34點，來到19401.72點；東證一部指數收盤上揚0.04%或0.58點，報1536.80點。

儘管那斯達克指數27日創下歷史新高，道瓊指數逼近2萬點大關，不料功敗垂成，日股依然收在平盤附近。

SMBC日興證券公司（SMBC Nikko Securities）資深策略分析師太田千尋告訴彭博：「環境不差，不過某些外國投資人仍在放假，進場的投資人不多，市場缺乏動力推升行情。」

東芝公司股價暴跌20.42%，跌停在311.6日圓。

日本汽車製造商豐田汽車（Toyota）微幅上漲0.02%，報6970日圓；旗下擁有「優衣庫」（Uniqlo）品牌的迅銷公司（Fast Retailing）下跌0.80%，報43270日圓。

索尼公司（SONY）上漲0.42%，報3338日圓，消費性電子產品商Panasonic公司上漲0.24%，報1218日圓。（譯者：中央社劉文瑜）1051228

(中央社)