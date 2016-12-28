中市新都生態公園 營造親子生態教育環境
台中市北屯區新都生態公園為台中市第一座以生態工法設計、原始維養方式維護的自然景觀公園，園道生態溝渠的水生植物團簇生長、數量繁多，有民眾誤解為雜草枯木，並指園道景觀燈故障多時未維修。對此，建設局說明，園內生態溝渠均定期進行雜草修剪，已要求廠商再加強綠化維護查驗，仔細清除細微雜草，以免民眾誤解。
建設局指出，北屯區新都生態公園，以原始方式維護園區內環境，尤其生態池以及水生植物渠道，無施用任何化學除蟲劑、除草劑，採用人工除草方式，並定期巡檢維護；久而久之，生態溝渠邊坡的雜草與水生植物逐漸混生，建設局也以保護自然生態為原則，先讓其自然生長，輔以人工方式拔除雜草，以維持生態溝渠最天然原始的景觀，並定期進行例行性雜草修除、雜枯枝修剪作業。
建設局表示，市府接獲民眾通報，即立即派工修繕；昨天夜間巡查員現場勘查，僅約5盞部分燈具因迴路不良跳電導致故障，建設局已備料完成派工修繕，預計可於今日修繕完成。
建設局也說，目前已完成公園內豎立地上的15個樹牌，同時也盤點公園內逾百棵樹木，未來將施作懸掛式樹牌，預計明年中旬施作完成。
另外，因應新都生態公園假日遊客眾多，自今年起，園區內廁所清潔時間從下午5時延長至晚間8時，每2個小時清潔一次，也會加派清潔維護人員，加強廁所環境維護。
(中時)
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