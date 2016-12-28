害怕遭遣送大陸 詐騙男返鄉藏身北市豪宅
30歲吳姓男子長期在東南亞等國從事電信詐騙，因擔心最近海外詐騙集團遭查獲都會被遣送到大陸，面臨較重的刑責，於是與成員分批返台，在北市文山區政治大學附近承租市價逾5000萬元的豪宅，另起爐灶架設詐騙機房，準備在農曆年前大撈一筆。
刑事局偵查第2大隊在今年10月獲報後，展開蒐證調查，昨日前往攻堅時，還聽見豪宅內的電話鈴聲及嫌犯大聲訓斥被害人的聲響，衝入屋內後當場查獲9男、3女共12名嫌犯。
警方調查，該機房以假冒電信公司、醫保中心服務人員（1線）、公安（2線）、檢察官（3線）等名義，分處豪宅1、2、3樓進行詐騙。警方進入屋內後，還有大陸被害人仍不停撥打電話到該機房，員警為確認民眾是否上當受騙，親自接起電話告知都是詐騙集團的伎倆，成為另類的反詐騙宣導。
警方發現，12名嫌犯有毒品、詐欺、槍砲等前科，均為30歲無業青壯年，在吳嫌等人好康逗相報、宣稱可入住豪宅輕鬆賺錢下，紛紛加入詐騙集團。警方將持續針對嫌犯名下財產報請法院查扣，以追回不法所得，並提醒民眾年關將近之際，是詐欺集團氣焰最猖狂的時候，呼籲如遇疑似詐騙情事，立即撥打110或165向警方求助、查證，以保財產安全。
(中時)
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