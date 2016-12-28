「清交球王」成力煥做公益 開心新竹籃球更出頭

成力煥（右）擔任公益三分球大使。（葉士弘攝）

第14季SBL明星賽將在下月21日在新莊體育館舉行，延續上季由莊頭北冠名公益三分球活動，本季再度舉行，送愛對象改為新竹縣尖石鄉新光國小籃球隊，特地找來本季打出名堂的「清交球王」成力煥擔任公益大使，他興奮表示，希望自己的表現，能幫助更多需要的人。

成力煥在新竹長大，新竹高中畢業後，進入交通大學就讀，隨後再到清華大學攻讀碩士班，儘管學業成績出眾，但他卻對籃球情有獨鍾，好不容易獲得進入SBL的機會，他努力不懈，終於在本季掙得更多上場時間，代表台銀隊打出平均4.6分、2.0籃板、1.3助攻。

「不敢說有什麼成就，但如果透過我，能讓大家看到新竹籃球，我覺得非常開心。」成力煥強調，過去新竹曾被稱為「籃球沙漠」，但如今有HBL甲級球隊，代表籃球風氣逐漸興盛，他特別感謝SBL轉播單位緯來體育台與主播張立群，他說：「感謝他們一直提到我來自新竹。」

本季SBL明星賽公益三分球活動再度請來莊頭北冠名，將邀請7隊射手參加，每投進1球就由莊頭北捐出1000元，擔任大使的成力煥則是2000元，他自知責任重大，笑說：「我本季三分球命中率0.385，應該還算不錯，我希望能讓莊頭北多捐錢。」捐出金額將全數購買新球鞋、球衣與籃球設備，提供新光國小籃球隊所用。

(中時電子報)