關注陸航母動向 美日達成共識

共同社報導，日本首相安倍晉三27日上午（當地時間）與美國總統歐巴馬在夏威夷美軍太平洋司令部舉行會談，雙方就大陸航母首次在西太平洋航行一事，一致認為應該從中長期的觀點出發，關注航母動向。

歐巴馬2014年，曾作為美國總統首次明確表示釣魚台是《美日安保條約》第5條的適用對象。安倍在會談中對此致謝，稱這一表態十分「強有力」。

歐巴馬與安倍在珍珠港悼念遇難者之前舉行會談，耗時約30分鐘。此次是他卸任前與安倍的最後一次領袖會談。會談上，雙方就大陸航母動向，確認為了讓印度洋和太平洋成為自由開放的海域，確保穩定與繁榮，將謀求與印度和澳洲等國加強合作。

(旺報)