爆與法拉利姐拍性愛影片 嫩弟舊愛：她上空我都不想看
因法拉利車遭撞上新聞、以鴨嗓搭配無俚頭舉止爆紅的法拉利姐(張婷婷)，才剛與暱稱「大岩蛇」的小鮮肉經紀人許東華分手，今天竟被爆與前男友發生關係時使用情趣用品「手段」超激，還讓第三人拍成性愛影片，讓外界譁然，而經紀人前男友獲知消息後，氣憤地否認，甚至給出勁爆解釋。
據《ETtoday》報導，有多家媒體收到爆料，聲稱有法拉利姐與經紀人前男友許東華的性愛影片，還說影片中法拉利姐以情趣用品「上」了男方，對此，法拉利姐嚴正否認，而年僅20歲的許東華更氣憤表示：「怎麼可能會有這種事」，甚至加碼自清：「當時住在一間時，他在我面前換衣服，整個上空我都不想看了，怎麼可能會有性愛影片」，直接打臉爆料者。
(中時電子報)
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