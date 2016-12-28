全國數學建模競賽 彰化女中贏得第一名

彰化女中張珮珊、陳沛妤、林沂萱、粘雨錚、陳婉甯，在指導老師王文惠和校長鄭曜忠鼓勵下，摘下全國數學建模競賽第1名。（吳敏菁攝）

彰女校長鄭曜忠為得獎學生喝采。（吳敏菁攝）

彰化女中姚曉蓉錄取台大職能治療學系。（吳敏菁攝）

彰化女中張珮珊、陳沛妤、林沂萱、粘雨錚、陳婉甯，在指導老師王文惠和校長鄭曜忠鼓勵下，摘下全國數學建模競賽第1名。（吳敏菁攝）

彰化女中雙喜臨門！張珮珊、陳沛妤、林沂萱、粘雨錚、陳婉甯，在數學老師王文惠指導下，以「線性規劃」建立年金問題的參考依據，摘下全國數學建模競賽第一名。數理實驗班姚曉蓉學業成績維持全校12％，熱在服務，也獲得希望入學甄選，錄取台大職能治療系。

科技部舉辦全國高中職數學競模競賽，已經有15年，今年共44多隊伍報名，競爭激烈，彰女是唯二全女生組隊拚進決賽，校長鄭曜宗表示，學校積極培養女性科學人才，這項競賽已經二連霸。王文惠說，競賽考驗學生運用數學工具來描述世界的能力，也考驗團隊合作和表達能力。

林沂萱說，年金分配是國民關切議題，查詢各國年金制度，透過問券調查分析民意、利用線性規劃完整的模式，得出建議統一各行業之提撥率和所得替代率分別為12.5％和73％。

過程中，她們上國外網站找資料，一起翻譯、摘要、歸納結論，激發了合作、潛能，對未來規休金規劃更加理解，5人小組最難忘，搭高鐵要參加決賽，還在模擬練習，名次從後揭曉，喊到銀牌時，彼此緊拉著手說不要，宣布金獎，「哇！」有人哭了，有人笑，興奮抱成一團，太開心了。

多才多藝姚曉蓉從小生長在伸港鄉新移民家庭，不僅功課好，熱愛閱讀，還投入許多志工服務，國小畢業拿縣長獎，國中畢業以優異成績錄取彰女數理實驗班，一直維持好成績，參加影音製作軟體也拿優勝，導師陳慧文感動她的人生態度，推荐「希望入學」。

姚曉蓉的實力上頂尖大學不是問題，但提前錄取台大職能治療系，還是開心的哭了。

(中時)