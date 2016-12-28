全國數學建模競賽 彰化女中贏得第一名
彰化女中雙喜臨門！張珮珊、陳沛妤、林沂萱、粘雨錚、陳婉甯，在數學老師王文惠指導下，以「線性規劃」建立年金問題的參考依據，摘下全國數學建模競賽第一名。數理實驗班姚曉蓉學業成績維持全校12％，熱在服務，也獲得希望入學甄選，錄取台大職能治療系。
科技部舉辦全國高中職數學競模競賽，已經有15年，今年共44多隊伍報名，競爭激烈，彰女是唯二全女生組隊拚進決賽，校長鄭曜宗表示，學校積極培養女性科學人才，這項競賽已經二連霸。王文惠說，競賽考驗學生運用數學工具來描述世界的能力，也考驗團隊合作和表達能力。
林沂萱說，年金分配是國民關切議題，查詢各國年金制度，透過問券調查分析民意、利用線性規劃完整的模式，得出建議統一各行業之提撥率和所得替代率分別為12.5％和73％。
過程中，她們上國外網站找資料，一起翻譯、摘要、歸納結論，激發了合作、潛能，對未來規休金規劃更加理解，5人小組最難忘，搭高鐵要參加決賽，還在模擬練習，名次從後揭曉，喊到銀牌時，彼此緊拉著手說不要，宣布金獎，「哇！」有人哭了，有人笑，興奮抱成一團，太開心了。
多才多藝姚曉蓉從小生長在伸港鄉新移民家庭，不僅功課好，熱愛閱讀，還投入許多志工服務，國小畢業拿縣長獎，國中畢業以優異成績錄取彰女數理實驗班，一直維持好成績，參加影音製作軟體也拿優勝，導師陳慧文感動她的人生態度，推荐「希望入學」。
姚曉蓉的實力上頂尖大學不是問題，但提前錄取台大職能治療系，還是開心的哭了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。