港宣誓案 梁頌恆游蕙禎上訴至終院

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香港青年新政的梁頌恆和游蕙禎因宣誓問題喪失立法會議員資格，兩人就此案上訴至終審法院。

高等法院原訟庭和上訴庭月前先後判決梁、游兩人敗訴，失去議員資格，而今天是上訴限期最後一日。

官方香港電台報導，梁、游兩人在最後1天向上訴庭提交文件，就宣誓司法覆核案申請上訴至終審法院。

10月12日，梁、游兩人在立法會宣誓就任時更改誓詞，又披上主張「香港不是中國」的標語，以致宣誓失效，未能就任。

其後，立法會主席梁君彥容許兩人重誓就任，但港府向高等法院提出司法覆核，要求裁決梁君彥是否有權讓兩人重誓。1051228

(中央社)