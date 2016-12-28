小紅帽太顯眼 警逮毒蟲查獲安毒

簡姓男子昨天晚間在基隆火車站新站後方停車場交易毒品，因頭戴小紅帽與警方接獲檢舉特徵相符，員警趁他準備開車離去時上前攔查，當場查獲毒品安非他命。

49歲的簡男被警方攔下後，身體頻頻顫抖且握拳不願配合調查，員警發覺有異強行扳開簡男的拳頭，當場查獲1小包安非他命，簡男見人贓俱獲，只好坦承持有毒品。

搜索過程中，簡男又不斷強調「只有那包而已，不用再搜了」，更令警方懷疑，經仔細搜查，果然又在方向盤下方搜出白布，打開後內藏5包安非他命和1公克毒品海洛因，總計共查獲毒品191公克，簡男搖頭大嘆「老本都被你們拿走了」。

簡男在警訊時坦承持有並施用毒品，但否認販毒，辯稱毒品是為了因應連續假期，才會多買一些存放，警方訊後依毒品危害防制條例罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦，經複訊後，檢察官今天中午諭令簡男10萬元交保候傳。1051228

(中央社)