小紅帽太顯眼 警逮毒蟲查獲安毒
簡姓男子昨天晚間在基隆火車站新站後方停車場交易毒品，因頭戴小紅帽與警方接獲檢舉特徵相符，員警趁他準備開車離去時上前攔查，當場查獲毒品安非他命。
49歲的簡男被警方攔下後，身體頻頻顫抖且握拳不願配合調查，員警發覺有異強行扳開簡男的拳頭，當場查獲1小包安非他命，簡男見人贓俱獲，只好坦承持有毒品。
搜索過程中，簡男又不斷強調「只有那包而已，不用再搜了」，更令警方懷疑，經仔細搜查，果然又在方向盤下方搜出白布，打開後內藏5包安非他命和1公克毒品海洛因，總計共查獲毒品191公克，簡男搖頭大嘆「老本都被你們拿走了」。
簡男在警訊時坦承持有並施用毒品，但否認販毒，辯稱毒品是為了因應連續假期，才會多買一些存放，警方訊後依毒品危害防制條例罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦，經複訊後，檢察官今天中午諭令簡男10萬元交保候傳。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。