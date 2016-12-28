SBL明星賽球員選秀 周伯勳走錯陣容

超級籃球聯賽明星賽，紅白兩隊教練今天挑選球員，周伯勳被紅隊挑走時，卻走到白隊陣容，引來哄堂大笑，而本季將出現同室操戈戲碼，將是明星賽亮點。

超級籃球聯賽（SBL）明星賽將於明年1月21日在新莊體育館開打，本季明星賽由球迷先進行不分隊的票選後，紅白兩隊教練今天在記者會再透過選秀組成陣容，而達欣的周儀翔是球迷票選人氣王。

紅隊教練團由達欣、台啤、裕隆和台銀組成，白隊教練團有富邦、璞園和金酒，規則是紅隊先選先發陣容，但只能先選1名球員，之後白隊再選2名球員、紅隊再選2名，依此類推，替補陣容則由白隊先選，規則一樣。

達欣總教練邱大宗擔心白隊會挑雙洋將，考慮了一會兒，才決定先選自家球員布拉（Sim Bhullar）。

輪到白隊的時候，富邦總教練顏行書先問大家，「先發有誰不能打，小安（蔣淯安）狀況如何？要不然我跟Ben （璞園總教練麥班達）上就好了啊。」結果白隊先挑了周儀翔和戴維斯（Quincy Davis）。

邱大宗後來選周伯勳，但周伯勳上台時卻走錯方向到白隊陣容，邱大宗立刻表示，「我看到目前紅隊已經有問題了。」讓現場笑聲不斷。

最後紅隊球員有，布拉、張智峰、呂政儒、周伯勳、朱億宗、蘇翊傑、施顏宗、呂濟而、呂奇旻和林郅為；白隊陣容是周儀翔、戴維斯（Quincy Davis）、林書緯、蔣淯安、黃聰翰、戴維斯（Bryan Davis）、蔡文誠、洪志善、于煥亞和陳孝榮。

邱大宗認為，球員名單讓人流口水，唯一的遺憾就是人氣王周儀翔不在，其他部分都很完整；顏行書表示，陣容都是欣賞的球員，相信比賽會非常精彩。1051228

(中央社)