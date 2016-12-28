徐佳瑩二度攻蛋開紅盤 1.1萬張門票3小時完售

我要評比

徐佳瑩明年４月二度攻蛋。（亞神音樂提供）

徐佳瑩近２年人氣飆漲。（亞神音樂提供）

徐佳瑩新巡演「是日救星」明年４月22日台北起跑，５月６日首度唱進高雄巨蛋，兩場門票今中午開賣，系統瞬間流量暴增一度管制塞車，３小時內台北場宣佈完售，她超高人氣與亮眼成績再添輝煌戰果！

得知演唱會門票開賣拉紅盤，徐佳瑩難掩興奮，大喊：「完售當然很開心啊！」心情大好頻頻連說：「我是真的很開心！真的啦！真的啦！」感性謝歌迷支持。

對於關切加場問題聲浪不斷，她所屬的亞神音樂與演唱會主辦單位大大娛樂皆表示，當然希望能有加場機會：「一切都在審慎評估中。」

(中時)