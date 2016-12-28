屏東鹽埔跨年 蔡小虎、施文彬、翁立友等齊唱
迎接新的一年，屏東縣鹽埔鄉公所主辦「活力鹽埔．幸福未來－迎接2017跨年晚會」，邀請台語天王蔡小虎、施文彬、翁立友、黃妃等歌手演出，邀請鄉親與遊客一同參與，在燦爛奪目的煙火秀中，迎向幸福新的一年。
鹽埔是南台灣重要花卉產地，也是著名「花鄉」，生產包括火鶴、天堂鳥、伯利恆之星、文心蘭、蓮花竹、茉莉、槴子花等近20種花卉。不過今年初幾波寒流讓花卉凍傷，尤其葉材類衝擊最大，有的花類甚至減產4成，更要復興行銷。
鹽埔鄉長葉明博表示，鹽埔除了是花卉重鎮外，農漁特產包括蜜棗、蓮霧、土芒果、泰國蝦、甲魚、牛蛙及鱸魚等，品質都非常好。今年希望透過跨年晚會整合在地產業及美食，讓更多人認識鹽埔，同時歡迎大家到鹽埔觀光。
今年跨年晚會卡司陣容非常堅強，由綜藝大咖NONO及知名電台DJ FIFI共同主持，歌手陣容包括蔡小虎、施文彬、翁立友、江志豐、莊振凱、朱海君、黃妃、陳淑萍、向蕙玲等，歡迎鄉親與粉絲們一起來和偶像們近距離接觸。
晚會也規畫「好禮獎不完」摸彩活動，有50吋電視、機車等多項大獎；最後倒數時刻也安排炫目特效與璀璨煙火秀，氣勢磅礡，絕對帶給觀眾們精彩絕倫的跨年夜。
(中時)
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