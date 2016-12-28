日俄明年起 相互放寬簽證發放
共同社28日報導，俄羅斯外交部27日宣布從明年1月1日起，放寬日本人赴俄簽證，包括延長簽證有效期等。俄方強調此舉是對日方從同一時間起放寬俄羅斯人赴日簽證的呼應舉措，是本月中旬日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普丁領袖會談的決定之一。
今後，俄羅斯將新增向日本國民發放只要獲得一次就可在最長6個月內不限入境次數的多次旅遊簽證、最長1年的多次探親訪友簽證，以及以商務、文化、體育交流為目的的最長5年的多次簽證。
俄外交部表示，兩國相互放寬簽證將有利於增進國民交流，擴大經濟與文化等合作，對此表示歡迎。俄方還希望就兩國間的免簽事宜重啟磋商。
作為烏克蘭危機後的對俄制裁舉措，日本2014年3月停止了日俄政府間的放寬簽證磋商，但日方12月宣布將放寬俄羅斯人赴日簽證。被視為減輕了對俄制裁。
日本政府的立場是放寬簽證為日本單獨的判斷，未與俄方協商，與制裁無關。不過，俄羅斯外交部在27日公布的文件中指出，雙方通過外交交涉，才決定相互放寬簽證。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。