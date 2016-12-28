日俄明年起 相互放寬簽證發放

共同社28日報導，俄羅斯外交部27日宣布從明年1月1日起，放寬日本人赴俄簽證，包括延長簽證有效期等。俄方強調此舉是對日方從同一時間起放寬俄羅斯人赴日簽證的呼應舉措，是本月中旬日本首相安倍晉三和俄羅斯總統普丁領袖會談的決定之一。

今後，俄羅斯將新增向日本國民發放只要獲得一次就可在最長6個月內不限入境次數的多次旅遊簽證、最長1年的多次探親訪友簽證，以及以商務、文化、體育交流為目的的最長5年的多次簽證。

俄外交部表示，兩國相互放寬簽證將有利於增進國民交流，擴大經濟與文化等合作，對此表示歡迎。俄方還希望就兩國間的免簽事宜重啟磋商。

作為烏克蘭危機後的對俄制裁舉措，日本2014年3月停止了日俄政府間的放寬簽證磋商，但日方12月宣布將放寬俄羅斯人赴日簽證。被視為減輕了對俄制裁。

日本政府的立場是放寬簽證為日本單獨的判斷，未與俄方協商，與制裁無關。不過，俄羅斯外交部在27日公布的文件中指出，雙方通過外交交涉，才決定相互放寬簽證。

(旺報)