怕吵到屋主 賊僅穿內衣褲潛入拉皮厝行竊

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李男脫掉外套、長褲，僅著單薄內衣及四角褲，潛入整修中的透天厝行竊。（王文吉翻攝）

年關近宵小猖獗！53歲臨時工李男日前見豐原一棟偷天厝拉皮整修，凌晨2時許攀爬鷹架潛入，因擔心衣物摩擦聲音被屋主察覺，異想天開脫掉外套、長褲，僅著單薄內衣及四角褲，冒低溫行竊，偷走2萬500元現金，案發後，警方比對路口及被害屋主監視器畫面，將竊嫌逮捕歸案。

(中時)