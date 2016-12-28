楊麗花：有一口氣在 就要為歌仔戲做事
被尊為「台灣歌仔戲第一小生」的楊麗花，雖已72歲，但今天穿起戲服在記者會粉墨登場，仍是英挺、風度翩翩。對歌仔戲的熱愛，楊麗花說「只要有一口氣在，就是要為歌仔戲做事，因為這是我的責任」。
五、六年級生或許兒時都有共同記憶，每晚6時陪著阿公阿嬤，守在電視機前看楊麗花歌仔戲。睽違14年，歌仔戲天后楊麗花今天在美福大飯店舉行記者會，宣布復出螢光幕製作電視歌仔戲「忠孝節義」，以完成她的歌仔戲傳承的使命，並要海選找接班人。
楊麗花身著一襲金光閃閃特製戲服隆重出場，英挺小生駕式，翩翩風采，光彩奪目，吸引眾人目光。楊麗花的愛徒陳亞蘭和結拜姊妹方芳站台主持。陳亞蘭開場就向「歌仔戲的祖師爺」和「主持界的祖師爺」方芳致敬。文化部長鄭麗君和台視、公視、華視、民視等各台總經理，還有好友邱(王黎)寬齊聚一堂。
楊麗花致詞說，她要復出保護歌仔戲，因為歌仔戲是真正的台灣文化，一定要傳承下去，她要號召出來為歌仔戲傳承。
她表示，電視不能沒有歌仔戲，因為電視影響太大了，若沒有歌仔戲，後一代觀眾就看不到教忠、教孝這麼好的文化，所以她只要有一口氣在，就是要為歌仔戲做事，因為這是她的責任。
楊麗花接受訪問也表示，「為了記者會籌備1個多月，戲迷常希望我演，但我老了，覺得心酸，歲月不饒人啊！」口氣有些哽咽，她並說「歌仔戲若失傳，會很可惜」。1051228
(中央社)
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